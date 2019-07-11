حرس السواحل ينقذ 23 مهاجرًا بينهم 18 ليبيًا شمال مليتة

أعلنت القوات البحرية، اليوم الخميس، أن إحدى دوريات القطاع الغربي بجهاز حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 23 مهاجرًا غير شرعي بينهم 18 ليبيًا كانوا على متن قارب «فايبر» في البحر المتوسط على بعد حوالي 18 ميلاً شمال مليتة غرب البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته على «فيسبوك» أن عملية الإنقاذ جرت أمس الأربعاء ونفذها الزورق «تليل» التابع لدورية مصفاة الزاوية بقطاع حرس السواحل الغربي، مشيرًا إلى أن من بين المهاجرين «18 من ليبيا، من بينهم امرأتان، و4 من مصر، وسوداني واحد».

وأكد مكتب الإعلام تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالزاوية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.

كانت القوات البحرية أعلنت أن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب «فايبر» في البحر المتوسط على بعد حوالي 22 ميلاً شمال بلدة صرمان غرب ليبيا.

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