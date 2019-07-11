ويليامز للحبري: البعثة ملتزمة بهذا الإجراء لتوحيد المصرف المركزي

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الخميس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي علي الحبري ومديري 3 بنوك تجارية وعدد من أعضاء مجلس رجال الأعمال للاستماع إلى الشواغل والتحديات التي تواجههم، وأطلعتهم على مساعي البعثة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز تدابير قطاع الأعمال.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن ويليامز أكدت “التزام البعثة باستكمال إجراءات المراجعة والتدقيق لفرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي كخطوة إلى الأمام في سبيل توحيد المصرف، باعتباره أمر مُلّح، من أجل خدمة الشعب الليبي بشكل أفضل”.

واستقبلت ويليامز اليوم الخميس عدد من الناشطين الشباب في بنغازي واستمعت لهمومهم وتطلعاتهم، وحثتهم على الاسهام بشكل بناء في حماية مستقبل ليبيا ومد جسور التواصل بين الليبيين ودعم جهود وفرص بناء السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة.

كما بحثت مع مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمهتمين بالشأن العام أبعاد ومخاطر استمرار الصراع في ليبيا موضحة أن الأمم المتحدة تعمل بلا توقف على المسارين الإغاثي والسياسي وتسعى لإعادة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار.

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