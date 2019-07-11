تعرف على تطورات صرف التعويضات للمواطنين في سرت

اجتمع عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الخميس مع رئيس اللجنة المالية لصرف التعويضات 2011الدفعة الثانية عبد العزيز يوسف المستيري واعضاء اللجنة المشكلة بقرار عميد بلدية سرت رقم45لسنة 2019.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان البلدية الاتفاق على بداية العمل الفعلي للجنة اعتبارا من الاسبوع القادم.

وأوضحت البلدية أنه سيتم نشر قوائم المستفيدين من باقي التعويضات 50 بالمائة والمحالة من جهاز تنفيد مشروعات الاسكان والمرافق بعد أن تمت اجراءات التدقيق للدفعة الاولى والمتمثلة في حوالى 2300 اسم مشيرة إلى أنه سيكون هناك دفعة اخرى لحوالى 1600 اسم اخر.

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