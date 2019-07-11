اعمال صيانة للخطوط الكهربائية بمدن بلدية الجفرة‎

قام فريق الصيانة التابع لدائرة توزيع الكهرباء بسرت بالتعاون مع فنيي ومهندسي دائرة توزيع الجفرة باطلاق حملة صيانة طارئة وموسعة في مدن هون وودان وسوكنة للخطوط الهوائية والابراج بشكل عام التي تعرضت للتلفيات بسبب تقادمها وانتهاء العمر الافتراضي لها .

يذكر ان دائرة توزيع الكهرباء بالجفرة تعاني من نقص حاد في الكوادر الفنية وشح الامكانيات من معدات الصيانة والمركبات الالية والاجهزة الفنية المساعدة ..

وتشهد مناطق الجفرة ارتفاع حاد في درجات الحرارة وصلت لاكثر من 47 درجة في بعض الاحيان الامر الذي زاد من ثقل واعباء شبكة الكهرباء في المنطقة مع وجود وصلات غير قانونية وتعديات .