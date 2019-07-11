القوات البحرية: انقاذ 23 مهاجر شمال مليتة

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 23 مهاجر بينهم امرأتين على بعد حوالي 18 ميل شمال مليتة

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق تليل) من إنقاذ قارب فايبر كان يقل 23 مهاجر غير شرعي.

وأضافت القوات البحرية أن جنسيات المهاجرين 18 من ليبيا، من بينهم إمراتين، و4 من مصر، وواحد من السودان موضحة أنه جرى نقلهم إلى ميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر.

كما أعلنت القوات البحرية الليبية انقاذ 30 مهاجرا غير شرعي على بعد حوالي 22 ميل شمال صرمان بينهم 25 مصري، و5 سودانيين.

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