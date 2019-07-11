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مديرية أمن توكرة ترصد وفاة 22 شخص وإتلاف 51 مركبة جراء الحوادث

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
دعت مديرية أمن توكرة سائقي المركبات والشاحنات الكبيرة إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة المرورية والإجراءات الوقائية أثناء سيرهم على الطريق السريع الساحلي ببلدية توكرة .

مدير مكتب الإعلامي الأمني بمديرية أمن توكرة – خليل البرغثي – قال في تصريح خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية) أن هذه الدعوة جاءت نتيجة الخسائر الباهضة في الأرواح والآليات بسبب حوادث السير على الطريق السريع الساحلي ببلدية توكرة ، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال النصف الأول لهذا العام 2019 ، وفاة 22 شخص ودخول 24 آخرين إلى العناية المركزة ، كما تسببت الحوادث في إتلاف 51 مركبة.

وأضاف – البرغثي – ان مديرية أمن توكرة طالبت وبشدة السائقين بضرورة الالتزام بقوانين القيادة وقواعد السلامة المرورية من خلال وضع حزام الأمان, وأن لا يقترب السائق بشدة من المركبة التي أمامه و أن يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه, وعدم إستعمال الهاتف أثناء القيادة, والتأكد من سلامة الفرامل والإطارات وأضواء المركبة الأمامية والإشارات الجانبية والخلفية قبل قيادة المركبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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