مديرية أمن توكرة ترصد وفاة 22 شخص وإتلاف 51 مركبة جراء الحوادث

دعت مديرية أمن توكرة سائقي المركبات والشاحنات الكبيرة إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع قواعد السلامة المرورية والإجراءات الوقائية أثناء سيرهم على الطريق السريع الساحلي ببلدية توكرة .

مدير مكتب الإعلامي الأمني بمديرية أمن توكرة – خليل البرغثي – قال في تصريح خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية) أن هذه الدعوة جاءت نتيجة الخسائر الباهضة في الأرواح والآليات بسبب حوادث السير على الطريق السريع الساحلي ببلدية توكرة ، حيث بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال النصف الأول لهذا العام 2019 ، وفاة 22 شخص ودخول 24 آخرين إلى العناية المركزة ، كما تسببت الحوادث في إتلاف 51 مركبة.

وأضاف – البرغثي – ان مديرية أمن توكرة طالبت وبشدة السائقين بضرورة الالتزام بقوانين القيادة وقواعد السلامة المرورية من خلال وضع حزام الأمان, وأن لا يقترب السائق بشدة من المركبة التي أمامه و أن يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التي أمامه, وعدم إستعمال الهاتف أثناء القيادة, والتأكد من سلامة الفرامل والإطارات وأضواء المركبة الأمامية والإشارات الجانبية والخلفية قبل قيادة المركبة.