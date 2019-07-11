بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي

نشرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على موقع «فيسبوك» تسجيلا لـ«اللحظات الأولى للتفجير الغادر في مقبرة الهواري».

وأسفر انفجار سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري عن سقوط أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء في الفقيد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، إلى جانب عدد كبير من قيادات القوات الخاصة وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.

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وكلف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري باتخاذ الإجراءات «الفورية بالتحقيق مع الأجهزة الأمنية كافة في واقعة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت جنازة الفقيد لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري» ظهر اليوم الخميس، وموافاته بـ«نتائج التحقيق فور الانتهاء منها» وفق نص الخطاب الذي نشره مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك».

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