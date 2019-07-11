مجلس النواب يدين التفجير الإرهابي بمقبرة الهواري ببنغازي

أدان مجلس النواب الهجوم الإرهابي الذي وقع ظهر اليوم بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي أثناء تشييع جثمان الراحل اللواء خليفة المسماري آمر القوات الخاصة السابق والذي راح ضحيته 5 شهداء و25 جريح .

وأستنكر مجلس النواب خلال بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه هذا العمل الجبان الذي نفذته أيادي الإرهاب المرتجفة المهزومة ، ومطالبًا رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ووزير الداخلية بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في الحادثة للوصول إلى الأيادي الأثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة والتي تقف وراء هذا العمل الإرهابي ، ومُحاسبة جميع المقصرين والمتراخيين من الأجهزة الأمني