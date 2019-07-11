وزير الحكم المحلي يبحث مشكلات غات جراء الفيضانات

اجتمع اليوم الخميس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر بلجنة الإغاثة غات.

وبينت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الاجتماع تناول المشكلات التي تعانيها المنطقة جراء الفيضانات التي تعرضت لها مؤخرا وما تسببت فيه من أضرار ومشاكل بيئية ناتجة عن ركود المياه وتلوث بالبيئة وسبل إيجاد حلول لها.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية



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