توزيع 200 كيس من الدقيق المدعوم على 10 مخابز في جالو

أكد رئيس لجنة متابعة المخابز في جالو المكلفة من المجلس التسييري للبلدية، حمادين وادي، اليوم الخميس توزيع 200 كيس من الدقيق المدعوم على 10 مخابز عاملة في البلدية.

وقال وادي لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة ألزمت أصحاب المخابز بعد تسليمهم الدقيق المدعوم بـ«خبز ستة قناطر يومياً وبيعها للمواطن بـ10 دراهم للرغيف الواحد».

وأضاف أن لجنة متابعة عمل المخابز تقوم «بشكل يومي هذه الأيام بالوقوف أمام العاملين أثناء تشغيل العجانة لتتأكد من إنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المتفق عليها»، مشيرًا إلى أن اللجنة تمارس عملها من ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

وأشار وادي إلى أن اللجنة المكلفة من المجلس التسييري جالو لمتابعة المخابز تضم مختار محلة وعضوًا من مراقبة الاقتصاد وعضوين آخرين، وتقوم بالإشراف على المخابز يوميًا للتأكد من جودة وحجم رغيف الخبز.