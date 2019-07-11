بلدية سرت تكشف سبب الاظلام التام بالمدينة

كشفت بلدية بنغازي أن سبب حالة الإظلام التام التي تعانيها المدينة هو انهيار الشبكة بالمنطقة الشرقية

وقالت البلدية في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” إنه نتيجة تردي أوضاع الشبكة الكهربائية في ليبيا عموما ولوقوع مدينة سرت في اخر الربط الكهربائي للمنطقة الغربيه تم الربط مع المنطقة الشرقية للحصول على حوالي 100ميجه لسد استهلاك مدينة سرت إلا أن الشبكة بالمنطقة الشرقية تعرضت أمس الأربعاء للانهيار وحدث خروج للشبكة في مدينة سرت بشكل عام.

وأوضحت البلدية أن عميدها مختار المعداني تواصل اليوم الخميس مع الخيريين من الشركة العامة للكهرباء وجرى الحصول على حوالي 60ميجه مشيرة إلى أن طرح الأحمال سيكون مبدئيا حوالي 4ساعات يوميا.

ودعت البلدية المواطنين للتعاون مع الشركة العامة للكهرباء سرت عبر ترشيد الطاقة الكهربائية.

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