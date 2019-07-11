ليبيا: مصرع 4 أشخاص على الأقل في تفجير سيارة مفخخة في بنغازي

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم الخميس، في تفجير سيارة مفخخة في بنغازي بشرق ليبيا. ووقع التفجير أثناء جنازة لقائد عسكري سابق عمل في الجيش الليبي خلال حكم معمر القذافي. وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات المشير خليفة حفتر، إن اثنين من ضحايا الانفجار عنصران في “القوات الخاصة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24