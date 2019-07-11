الثني يتعهد بتوفير احتياجات مديرية جمارك بنغازي

أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الخميس جولة تفقدية لمبنى مديرية جمارك بنغازي رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع خلال الجولة على أوضاع العمل في المديرية التابعة لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، وبحث احتياجات المديرية والمعوقات والعراقيل التي تواجه سير عملها وكيفية حلحلتها والسبل الكفيلة بتوفيرها لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وتعهد الثني خلال الاجتماع الذي أجراه في مقر المديرية مع عدد من المسؤولين بتوفير كافة احتياجات المديرية.

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