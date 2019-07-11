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مخالفات جسيمة في “سلخانات” درنة (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفذ فريق من المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية بمدينة درنة، الخميس، حملة تفتيش مفاجئة على عدد من سلخانات دجاج المائدة، رفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وقال المركز إن هذه الحملة جاءت للوقوف على سلامة الدجاج من الناحية الغذاية، والتأكد من توافر الشروط الصحية والبيئية الواجب توفرها في السلخانات.

وسجل الفريق عددا من المخالفات الجسيمة التي تضر بأمن المواطن الغذائي، أهمها عدم التهوية المناسبة، وتدني مستوى النظافة المطلوبة وعدم التزام بعض العاملين بها عبر توفير البطاقات الصحية.

وقام فريق المركز بتوجيه إنذار نهائي للمخالفين، وفي حال عدم الالتزام بتوفير الاشتراطات الصحية سيتم قفلها بشكل نهائي وإحالة أصحابها للجهات الضبطية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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