وحدة التحري بجهاز مكافحة الهجرة تاجوراء تباشر عملها

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء أن وحدة التحري بالفرع باشرت اليوم الخميس مهام عملها.

وبين فرع الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الوحدة باشرت عملها داخل الحدود الإدارية لبلدية تاجوراء، وذلك لضبط المخالفين لشروط الاقامة، ولمن تنطبق عليهم شروط المهاجر الغير قانوني.

وجرى خلال الأيام الماضية استهداف مركز تاجوراء للمهاجرين ما أدى بحسب منظمة الصحة العالمية إلى مقتل 53 شخص وإصابة و 130 شخص.

ويتبادل الجيش الوطني وحكومة الوفاق ي الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث الذي أثار ردود فعل مستنكرة ومطالبات بتحقيقات جادة للكشف عن المتورطين فيه

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