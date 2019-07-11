دفعة مرضى أورام تستعد للسفر إلى الخارج

عُقدت لجنة العلاج المركزية في طبرق، الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور فرج الجالي، وعضوية الأقسام الطبية المختلفة.

وناقش الاجتماع جميع الأمور المتعلقة بعمل اللجنة من حيث حصر ملفات المرضى المتقدمين للعلاج ومتابعة الحالات التي تستوجب علاجا خارجيا أو داخليا من زوار مركز طبرق الطبي وعبر اللجان الفرعية بمدن طبرق ودرنة والبيضاء.

وبحسب مركز طبرق الطبي، فإن المجتمعين أكدوا على تجهيز دفعة من مرضى الأورام لتسفيرهم خارج ليبيا لإجراء صورة المسح الذري، إضافة لإمكانية إجراء عمليات القلب المفتوح للكبار، ومتابعة إجراءات مرضى العيون وزراعة القرنية ومرضى تفتيت حصى الكلى والشروع في علاجها هذه الفترة.

يشار إلى أن اللجنة المركزية للعلاج هدفها توطين العلاج داخل ليبيا ومركز طبرق الطبي خاصة والخفيف عن كاهل المواطن.

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