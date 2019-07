عُقد صباح اليوم الخميس بجامعة طرابلس اجتماع اللجنة التحضيرية لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي، برئاسة الدكتور محمود البوعـزّي، مدير المركز الوطني للامتحانات، وعضوية السادة وكلاء الشؤون العلمية بالجامعات، والمسجلون العامون بالجامعات، وذلك لمناقشة استعدادات الكليات الجامعية في الإشراف على الامتحانات، من النواحي الأمنية والخدمية.

وأثنت اللجنة في مجمل عرضها على الدور الريادي الذي تضطلع به مراقبات التعليم وإدارة التفتيش التربوي والجهود الحثيثة التي يبدلها وكيل الديوان لشؤون التعليم العام في تجسيد نجاح هذا الواجب الوطني.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم توصيات تجارب مختلف الجامعات، واقتراح الحلول الواجب توخيها لتحسين وتطوير أليات ونظم إجراء الامتحانات لهذا العام، وذلك فيما يخص تسلسل الإجراءات والمهام لكل المعنيين بإدارة الامتحانات، والبيانات المطلوبة عن الطلبة النازحين.

The post اللجنة التحضيرية لامتحانات الثانوية تبحث تطوير آليات نظام الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية