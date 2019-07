عقد بمقر ديوان المحاسبة طرابلس اجتماعاً ضم رئيس وأعضاء لجنة الأزمة بمجلس النواب وأعضاء لجنة الأجهزة الرقابية، مع رئيس ديوان المحاسبة ووكيله.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الراهن للدولة، ومن بينها أثر غياب المساءلة على أداء مؤسسات الدولة، الموازنة العامة والترتيبات المالية لسنة 2019 ، الأزمات التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية، ملف النفط.

The post رئيس ديوان المحاسبة يلتقي أعضاء لجنة الأزمة بمجلس النواب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية