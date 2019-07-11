رئيس مجلس الوزراء يجري زيارة تفقدية للهلال الاحمر

بنغازي 11 يوليو 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس زيارة تفقدية لمقر الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي بمدينة بنغازي.

ورافق دولته في هذه الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، مطلعا على أعمال الجمعية من خلال شرح واف قدمه الأمين العام للجمعية السيد مرعي الدرسي.

وأبدى دولة الرئيس إعجابه بالأعمال الخيرية التي أشرفت عليها الجمعية في كافة ربوع ليبيا، مثمنا هذه الجهود ومقدما شكره لها.

كما اطلع دولته على التصاميم الهندسية لإجراء الصيانة اللازمة لمقر جمعية الهلال الأحمر بمدينة بنغازي، مبديا موافقته مبدئيا على هذه المخططات.

وقدم أمين عام الجمعية الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء بمنحه درعا تكريميا والعضوية الشرفية لجمعية الهلال الأحمر الليبي. (وال – بنغازي) ع ع

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