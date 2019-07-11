رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات جمرك بنغازي

بنغازي 11 يوليو 2019 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، رفقة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري جولة تفقدية لمبنى مديرية جمارك بنغازي .

وأطلع دولته خلال الجولة على أوضاع العمل في المديرية التابعة لوزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، مناقشا احتياجات المديرية اللازمة لعمل.

وتعهد دولة الرئيس بتوفير كافة احتياجات المديرية وذلك خلال الاجتماع الذي أجراه في مقر المديرية مع عدد من المسؤولين تحدثوا فيه عن المعوقات والعراقيل التي تواجه سير عملهم وكيفية حلحلتها والسبل الكفيلة بتوفيرها لضمان سير العمل على أكمل وجه. (وال – بنغازي) ع ع

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