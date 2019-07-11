الحكومة الليبية المؤقتة : تعطي الإذن للأجهزة الأمنية بجمع الاستدلالات بشأن تفجير الهواري

بنغازي 11 يوليو 2019 (وال) – دانت الحكومة الليبية المؤقتة التفجير الإرهابي الذي استهدف ظهر اليوم الخميس المشيعين لجنازة لواء ركن خليفة المسماري بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان لها إن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تهدف لبث صورة سلبية حول مدينة بنغازي الآمنة التي تم تطهيرها من الإرهاب على أيدي القوات المسلحة العربية الليبية .

وأضاف البيان أن القوات الأمنية تعمل على تأمين البلاد من خلال اجتثاث الخلايا النائمة ومحاربة الجريمة وحماية ظهر القوات المسلحة، ولن “تثنيها مثل هذه الأعمال الجبانة عن الاستمرار في تقديم واجبها تجاه الوطن والمواطن وأمنه وكرامته”.

وأردف البيان “أن الحكومة المؤقتة باشرت عبر أجهزتها الأمنية في مراجعة كاميرات المراقبة وجمع الاستدلالات اللازمة” للقبض على الجناة الآثمين وتقديمهم للعدالة .

وأوضح البيان أن تضيق الخناق على الجماعات المتطرفة في طرابلس جعلها تقدم على مثل هذه الجرائم الإرهابية. (وال – بنغازي) ع ع

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