اشتباكات متقطعة وغارات مستمرة.. هدوء حذر بمحاور جنوب طرابلس

قالت مصادر إعلامية إن هدوءا حذرا يسود أغلب محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس، مع وجود اشتباكات خفيفة بين الحين والآخر.

وكان طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني قد شن عدة غارات فجر الخميس على مواقع جنوبي العاصمة في مناطق عين زارة ووادي الربيع، كما ذكرت مصادر اعلامية ان سلاح الجو شن غارة جوية على معسكر “بومعاد” جنوب مدينة غريان.

أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن تقدم جديد للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة في محور خلة الفرجان في ضواحي العاصمة.

وقالت الشعبة في بيان لها، إن التقدم جاء بعد تنفيذ وحدات الجيش لخطة عسكرية محكمة، لتسيطر بذلك على مواقع وتمركزات المليشيات المسلحة بمنطقة الخلة، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

فيما اعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة مساء اليوم عن سيطرة قوات الجيش الوطني على شارع الإبل و شارع القدس بخلّة الفرجان بالاضافة الى السيطرة على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إحصائية جديدة لضحايا المعارك العسكرية التي دخلت شهرها الرابع على التوالي في طرابلس حيث بلغ عدد القتلى 1048 شخصا بينهم 106 مدنيين، وأصيب 5558 آخرون، بينهم 289 مدنيا”.

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