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فخامة رئيس مجلس النواب يطالب دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية بالإشراف والمتابعة المباشرة في تحقيقات تفجيرات الهواري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طبرق 11 يوليو 2019 (وال) – دان فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التفجير الذي وقع خلال جنازة اللواء خليفة المسماري في مقبرة  الهواري بمدينة بنغازي.

وطالب فخامته في بيان له دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله الثني، ومعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالإشراف والمتابعة المباشرة للتحقيقات في حادثة التفجيرات للوصول إلى الأيادي الآثمة من الخلايا النائمة من الإرهابيين الذين تحررت منهم المدينة” والمتورطين في هذا العمل ومحاسبة جميع المقصريين والمتراخين من الأجهزة الأمنية”. (وال – طبرق) ع ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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