اتفاق بين المكونات الاجتماعية بمدينة مرزق على وقف اطلاق النار

قالت مصادر محلية أن المكونات الإجتماعية بمدينة مرزق عقدت اتفاقا لوقف إطلاق النار بالمدينة وإخلائها من المظاهر المسلحة، وفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية بعد إستمرار الاشتباكات لعدة أيام.

وكشف عضو مجلس النواب عن مرزق محمد لينو، في تصريحات اعلامية إن الاتفاق تضمن أيضا رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من تورط بأي أعمال إجرامية بالمدينة، إضافة إلى فتح مؤسسات الدولة، وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بمراقبة بنود الاتفاق بالتعاون مع الغرفة الأمنية المشتركة بمرزق، بحسب تصريحاته.

وشهدت مدينة مرزق اشتباكات عنيفة لعدة أيام وأوضاع متوترة، بعد هجوم لآمر حماية منطقة الجنوب حسن موسى المدعوم من حكومة الوفاق، بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة ومدعوماً بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين والذي تصدت له قوات الجيش الوطني وأهالي المدينة بحسب مصادر عسكرية.

فيما كانت بعثة الامم المتحدة لدى ليبيا قد أعربت عن قلقها من استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، معربة عن تأسفها لوقوع ضحايا، داعية لضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال ومقدمة “مساعيها الحميدة” من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي