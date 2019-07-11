قائد ميداني بالوفاق يوضح حقيقة الوضع بمحور خلة الفرجان

أوضح القائد الميداني بعملية بركان الغضب سالم بن إسماعيل أن قوات الوفاق مستمرة في المحافظة على تمركزاتها بمحور خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

ونفى بن إسماعيل في تصريحات بثتها “قناة ليبيا لكل الاحرار” الأخبار المتداولة عن تقدم قوات الجيش الوطني في محور الخلة، أو وجود اشتباكات في المحور.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت عن تقدم جديد للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة في محور خلة الفرجان في ضواحي العاصمة.

وقالت الشعبة في بيان لها، إن التقدم جاء بعد تنفيذ وحدات الجيش لخطة عسكرية محكمة، لتسيطر بذلك على مواقع وتمركزات المليشيات المسلحة بمنطقة الخلة، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

فيما اعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الخميس عن سيطرة قوات الجيش الوطني على شارع الإبل و شارع القدس بخلّة الفرجان بالاضافة الى السيطرة على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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