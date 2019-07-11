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قائد ميداني بالوفاق يوضح حقيقة الوضع بمحور خلة الفرجان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح القائد الميداني بعملية بركان الغضب سالم بن إسماعيل أن قوات الوفاق مستمرة في المحافظة على تمركزاتها بمحور خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

ونفى بن إسماعيل في تصريحات بثتها “قناة ليبيا لكل الاحرار” الأخبار المتداولة عن تقدم قوات الجيش الوطني في محور الخلة، أو وجود اشتباكات في المحور.

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت عن تقدم جديد للوحدات العسكرية بالقوات المسلحة في محور خلة الفرجان في ضواحي العاصمة.

وقالت الشعبة في بيان لها، إن التقدم جاء بعد تنفيذ وحدات الجيش لخطة عسكرية محكمة، لتسيطر بذلك على مواقع وتمركزات المليشيات المسلحة بمنطقة الخلة، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.

فيما اعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة الخميس عن سيطرة قوات الجيش الوطني على شارع الإبل و شارع القدس بخلّة الفرجان بالاضافة الى السيطرة على مبنى الجوازات في منطقة صلاح الدين.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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تعليقات

  • الخوان دائما يكذبون وبنكرون الواقع والجيش الوطنى بث فيديوهات من هناك وقد سبق ان انكرتم سقوط طائرات الميراج ومن يومها اختفت تماما وانكرتم الطيار الامريكى وشرح الطيار كل شئ وهو فى امريكا سيقول انكم كاذبون رغم انه ليس تحت اى ضغط وبالامس كذب رئيس وزراء الجزائر الكذاب المجرم باشاغا

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    • نعم فيديوهات الجيش هي الكذب. نحن سكان الخله نستغرب دعايات هذا الجيش اصلا لا وجود لهذا الجيش في الخله واذا أراد هذا الجيش أن يحسم المعركة احسم احسم المعركة لا ضرورة للتضليل سكان الخله من الطبقه المتوسطه المثقفه وليست حي الصابري وسوق الحوت

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