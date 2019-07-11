اشتباكات عنيفة ودوي لمدفعية الهاوتزر في محور وادي الربيع وتعزيزات ضخمة بمحور خلة الفرجان

قالت مصادر مطلعة ان اشتباكات عنيفة اندلعت في هذه الاثناء في منطقة محور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق.

وقالت المصادر ان الاشتباكات تشهد استخدام الاسلحة الثقيلة والمتوسطة وسط دوي لمدفعية الهاوتزر.

وقالت مصادر محلية ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت لقوات الوفاق في محور خلة الفرجان جهة معسكر اليرموك، بعد فقدانها لمواقع واجزاء واسعة بالمنطقة أمام قوات الجيش الوطني.

فيما اشارت المصادر إلى وصول تعزيزات اخرى للجيش الوطني في ذات المحور وسط توقعات بتجدد الاشتباكات العنيفة في إي لحظة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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