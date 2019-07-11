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مصادر لـ218: حرق إطارات واحتاجات في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أضرم محتجون النار في إطارات السيارات، على الطرق، في منطقة الحي الإسلامي بالعاصمة طرابلس، قبل ساعات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر، وغياب الحلول الجذرية للأزمة التي طالت لسنوات.

وأوضحت مصادر محلية لـ218، أن شباب منطقة الحي الإسلامي، يحاولون لفت أنظار حكومة الوفاق، والشركة العامة للكهرباء، وإيصال رسالتهم التي تقول أن الأزمة قد فاقت حدّها ويجب أن يجدوا الحلول السريعة.

وأشارت المصادر أن بلدية حي الأندلس، شهدت اجتماعا مساء أمس الخميس، بقاعة قرطبة، حضره سُكّان البلدية، حول الأزمة، في أجواء مشحونة مليئة بالغضب على إدارة الأزمة التي يرون فيها أنها إدارة لم تُنتج إلا الفشل المستمر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ايام القذافى لم يكن هناك اى انقطاع للتيار الكهربائى والبنزين كان بسعر زهيد والسلع مدعومة انقلبتم عليه فحكمكم شر خلق الله من الخوان المفلسين ينهبون ثروات الشعب ويحولوها الى تركيا ليعيشوا فى نعيم وتخرج الكلاب المسعورة عبر قنوات الخوان المفلسين تحرض على سفك الدماء والافساد فى الارض حتى تظل مسيطرة على الثروة تنفقها على التنظيم الدولى وفروعه من داعش والقاعدة

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