مصادر لـ218: حرق إطارات واحتاجات في طرابلس بسبب انقطاع الكهرباء

أضرم محتجون النار في إطارات السيارات، على الطرق، في منطقة الحي الإسلامي بالعاصمة طرابلس، قبل ساعات، احتجاجا على انقطاع الكهرباء المتكرر، وغياب الحلول الجذرية للأزمة التي طالت لسنوات.

وأوضحت مصادر محلية لـ218، أن شباب منطقة الحي الإسلامي، يحاولون لفت أنظار حكومة الوفاق، والشركة العامة للكهرباء، وإيصال رسالتهم التي تقول أن الأزمة قد فاقت حدّها ويجب أن يجدوا الحلول السريعة.

وأشارت المصادر أن بلدية حي الأندلس، شهدت اجتماعا مساء أمس الخميس، بقاعة قرطبة، حضره سُكّان البلدية، حول الأزمة، في أجواء مشحونة مليئة بالغضب على إدارة الأزمة التي يرون فيها أنها إدارة لم تُنتج إلا الفشل المستمر.

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