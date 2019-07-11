احتجاجات متصاعدة في العاصمة والجنوب.. بسبب “الضي”

218TV|خاص

منذ ظهر يوم الخميس بدا أنه “لا صوت يعلو” فوق صوت “التذمر العالي” لمئات آلاف المواطنين الذين باتوا يقضون أكثر من 18 ساعة من 24 ساعة بدون “ضي”، وسط درجات حرارة خانقة، فيما تلتزم الشركة العامة للكهرباء صمتا مطبقا في ظل غضب متصاعد للمواطنين الذين عبروا عن غضبهم في شوارع عدة من العاصمة طرابلس، ومدن جنوبية بسبب انقطاع طويل للتيار الكهربائي، فيما تحفل منصات مواقع التواصل الاجتماعي بإدراجات غاضبة، وكيل اتهامات للمسؤولين في حكومة الوفاق الوطني بسبب التقصير في حل أزمة الكهرباء منذ سنوات.

وفي ساعات الليل يوم أمس الخميس نُشِرت صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما قيل إنها مظاهرات ليلية وإغلاقات لطرق بإطارات مشتعلة احتجاجا على عدم مدّهم بالتيار الكهربائي، وهي صور ومقاطع لم يكن ممكنا التأكد من موعد ومكان التقاطها، فيما ظهرت دعوات لاحتجاجات أكبر تشمل كل المدن في ليبيا، بسبب ما يقول أصحاب الدعوات أن “الفساد المسشتري” في المنظومة السياسية الليبية، والعاجزة عن حل متطلب أساسي وحيوي لليبيين وهو التيار الكهربائي.

ورغم أن فايز السراج قد ترأس اجتماعا في مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة لبحث أزمة التيار الكهربائي مع المسؤولين المعنيين، إلا أن الاجتماع انتهى إلى إدراج وتصريحات فضفاضة بعيدة كل البعد عن توفير أي حلول للأزمة المستفحلة، والتي تصيب سنويا أجزاء واسعة من ليبيا، من دون أن توضع خطة عمل لتنفيذ حل دائم، وتحديدا في فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة إلى درجات قاسية جدا في العديد من المناطق الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية