ليبيون واجهوا “الضي الغائب”.. بـ” الغضب والنكتة”

218TV|خاص

إزاء عجز تام يبديه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومعه أجهزته المعنية بإيجاد حلول لملف التيار الكهربائي الذي ارتفعت ساعات غيابه عن منازل المواطنين نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، وسط غضب متصاعد قاد مواطنين إلى النزول للشوارع، وإغلاق الطرقات بإطارات مشتعلة في محاولة للفت الأنظار إلى أزمة مستعصية تتكرر سنويا، ويجابهها السراج وفريقه الحكومي ب”اجتماعات وتصريحات” لتخدير وجع وغضب المواطنين، الذين يعانون على وقع تدهور حاد للخدمات العامة.

ليبيون واجهوا “مساعي التخدير” التي أرسلها السراج لهم، ب”الغضب والنكتة”، فمن إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة، وفق صور ومقاطع فيديو متداولة، ولم يكن ممكن التحقق من صحتها، مرورا بدعوات واسعة النطاق لتظاهرات أكبر اليوم الجمعة ضد الغياب الطويل للضي، اختار مواطنون آخرون “النكتة والسخرية” كسبيل للهرب من العجز المفضوح ل”رئاسي الوفاق”، إذ أطلق مواطنون عبر إدراجات ساخرة الكثير من “غضبهم المكتوم”، والذي يُظْهِر رفضا للفساد والعجز والفضائح المالية لمسؤولين يتولون مناصب يُفترض أنها وُجِدَت لخدمة المواطنين، وليس ل”نفخ الجيوب” ب”المال الحرام”.

موقع قناة () رصد طائفة من هذه الردود “الغاضبة والساخرة” بشأن الانقطاع الطويل للضي عن مناطق واسعة من ليبيا، ولاسيما العاصمة طرابلس، ومدينة سبها جنوبا، نترككم من العديد منها.

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