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ليبيون واجهوا “الضي الغائب”.. بـ” الغضب والنكتة”

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

218TV|خاص      

إزاء عجز تام يبديه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومعه أجهزته المعنية بإيجاد حلول لملف التيار الكهربائي الذي ارتفعت ساعات غيابه عن منازل المواطنين نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، وسط غضب متصاعد قاد مواطنين إلى النزول للشوارع، وإغلاق الطرقات بإطارات مشتعلة في محاولة للفت الأنظار إلى أزمة مستعصية تتكرر سنويا، ويجابهها السراج وفريقه الحكومي ب”اجتماعات وتصريحات” لتخدير وجع وغضب المواطنين، الذين يعانون على وقع تدهور حاد للخدمات العامة.

ليبيون واجهوا “مساعي التخدير” التي أرسلها السراج لهم، ب”الغضب والنكتة”، فمن إغلاق الشوارع بإطارات مشتعلة، وفق صور ومقاطع فيديو متداولة، ولم يكن ممكن التحقق من صحتها، مرورا بدعوات واسعة النطاق لتظاهرات أكبر اليوم الجمعة ضد الغياب الطويل للضي، اختار مواطنون آخرون “النكتة والسخرية” كسبيل للهرب من العجز المفضوح ل”رئاسي الوفاق”، إذ أطلق مواطنون عبر إدراجات ساخرة الكثير من “غضبهم المكتوم”، والذي يُظْهِر رفضا للفساد والعجز والفضائح المالية لمسؤولين يتولون مناصب يُفترض أنها وُجِدَت لخدمة المواطنين، وليس ل”نفخ الجيوب” ب”المال الحرام”.

موقع قناة () رصد طائفة من هذه الردود “الغاضبة والساخرة” بشأن الانقطاع الطويل للضي عن مناطق واسعة من ليبيا، ولاسيما العاصمة طرابلس، ومدينة سبها جنوبا، نترككم من العديد منها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • مشكلة الضي أو الكهرباء حلها بسيط جدآ، وهو استيراد وتركيب الواح الطاقة الشمسية التي تنتج الكهرباء بدون مشاكل. بدل سرقة المال العام، اشتروا ألواح شمسية توضع علي كل منزل مثل الصحن الهوائي الستالايت وتنتج مايكفي المنزل من الكهرباء، موجودة في العالم بأسعار في المتناول. وإذا استوردت بأسعار الجملة عن طريق الدولة ستكون ارخص بكثير. ولكنهم منشغلون في سرقة مال بيت المسلمين، ويعتقدون أنهم يشتغلون. حسبنا الله ونعم الوكيل.

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