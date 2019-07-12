المسماري : المدعو “أردوغان” مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي

بنغازي 11 يوليو 2019 (وال) – قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري إن المدعو رجب أردوغان مسؤول بصورة مباشرة عن التفجيرات الإرهابية التي ضربت بنغازي، إضافة إلى مايسمي برئيس المجلس الرئاسي وفايز السراج الذي دفع بشكل مباشر أموالا لبعض الخونة والإرهابيين في المدينة.

وأضاف المسماري – في مؤتمر صحفي اليوم الخميس – أن “تفجيرات مقبرة الهواري كانت مرتبة، وأسفرت عن استشهاد 2 من القوات الخاصة، و2 من المدنيين، و26 مصابا، والانفجار الأول كان قريبًا جدًا من غرب المقبرة، والآخران وقعا أثناء الانسحاب من المكان.

وتابع أن استهداف الجماعات الإرهابية جنازة اللواء خليفة المسماري استمرار لجرائم تلك الجماعات في ليبيا، ولا توجد أي اختلافات بين الإخوان وداعش والقاعدة.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر كلف رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري بفتح تحقيق عاجل في ملابسات تفجيرات بنغازي.

وشهدت مقبرة الهواري في مدينة بنغازي 3 تفجيرات، الخميس، بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بعد إصابته بمرض مزمن.

وكان يحضر الجنازة عدد من القيادات العسكرية المهمة منهم المتحدث باسم القيادة اللواء أحمد المسماري، وأمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من ضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة . (وال – بنغازي) ع ع

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