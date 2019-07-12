مصادر طبية : الحصيلة النهائية للتفجير الإرهابي بمقبرة الهوراي “4” شهداء و”26″ جريح

بنغازي 11 يوليو 2019 (وال) – قالت مصادر طبية موثوقة في المستشفيات العاملة في مدينة بنغازي إن الحصيلة النهائية لتفجير الإرهابي في تشييع اللواء خليفة المسماري بلغ 4 أشخاص اثنين مدنيين واثنين عسكريين، وإصابة 26 بجروح متفاوتة الخطورة .

وقال مسؤول الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر إن التفجير الإرهابي في مقبرة الهواري اليوم الخميس، أسفر عنه مقتل أربعة أشخاص .

قويدر أوضح أن المركز تسلم جثتين والأخريات تسلمها مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، مضيفًا أن إحدى الجثتين متفحمة ولم يتم التعرف على صاحبها، و الآخرى للمواطن “القذافي بشير الكبير” .

إلى ذلك أشارت مصادر أن من بين الذين وقعوا شهداء في الحادثة، حفيد الراحل لواء خليفة المسماري، أحد عناصر القوات الخاصة محمد عبدالفتاح المهشهش.

ونشر المكتب الإعلامي في مستشفى الجلاء عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أسماء جرحى التفجير الذين استقبلهم والبالغ عددهم 12جريح، مؤكدا بان حالتهم الصحية جيدة .

ونشر مستشفى الجلاء اسم المصابين جراء التفجير وهم :

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال