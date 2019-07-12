مصادر: غارات جوية على مكتب المعلومات في مدينة غريان

قالت مصادر عسكرية أن مقاتلات سلاح الجو النابعة للجيش الوطني شنت غارات جوية إستهدفت مكتب المعلومات في مدينة غريان.

وقالت المصادر أن المكتب يتواجد فيه قوات من الزاوية وأن الضربة كانت دقيقة جدا.

وكانت مصادر محلية أكدت ان طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي شن غارتين جويتين على تمركزات لقوات الوفاق بمنطقة بورشادة في مدينة غريان، ضمن سلسلة غارات استهدفت المدينة.

وعادة ما يستهدف الجيش الوطني مخازات أسلحة وتمركزات وارتال مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في مدينة غريان، منذ سقوطها بأيادي قوات الوفاق أواخر الشهر الماضي.

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