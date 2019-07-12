الوطنية لحقوق الإنسان: خطر الإرهاب في ليبيا لم ينتهي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها إزاء التفجير الانتحاري الإرهابي، الذي وقع بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي، وأوقع أربعة قتلى و28 جريحا.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، على أن خطر الإرهاب والتطرف لإزال يفتك في ليبيا، ويقتل وينكل بأبنائها على يد الإرهابيين.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة، تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشأ بها هذه التنظيمات الارهابية، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها.

وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسما مشترك بين أبناء البلد الواحد، وأن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود والإمكانيات، ودعت جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي،بضرورة توحيد وتكاثف الجهود والمساعي الوطنية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف من أجل القضاء عليه.

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