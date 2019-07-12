بلدية سرت لأهالي المدينة: طرح الأحمال سيكون 4 ساعات يوميًا

أعلنت بلدية سرت أنها ربطت الشبكة الكهربائية في المدينة، مع الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، بعد تردّي الأوضاع التي تمرّ بها الشبكة بشكل عام، ووقوع سرت في آخر الربط الكهربائي للمنطقة الغربية.

وأوضحت البلدية في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن قرار الربط مع المنطقة الشرقية، يأتي لأجل الحصول على حوالي 100 ميجا، لسد استهلاك المدينة.

وأشارت أن عميد البلدية مع الشركة العامة للكهرباء، وتم الحصول على 60 ميجا، ونوّهت المواطنين في المدينة، أن طرح الأحمال سيكون 4 ساعات يوميًا.

وطالبت البلدية من المواطنين، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء في ترشيد الاستهلاك الطاقة الكهربائية.

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