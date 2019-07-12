المجلس البلدي صبراتة يدين التفجير الإرهابي في بنغازي

استنكر المجلس البلدي صبراتة وأهالي المدينة، التفجير الإرهابي الذي وقع بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي، يوم أمس، مؤكدين أن هذه الأفعال الإرهابية تُموّلها حكومات أجنبية.

وأوضح المجلس البلدي في بيان لهُ حول الحادثة الإرهابية، أن ما حدث في بنغازي، لن يُثني القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، عن مكافحة الإرهاب وتطهير ليبيا من دواعش المال العام ودُعاة الإرهاب.

وجدّد المجلس دعمه للجيش الوطني، وتحركاته لأجل بسط سيطرته على كامل التارب الليبي، وعودة الاستقرار والأمن في كافة أرجاء البلاد.

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