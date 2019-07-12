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العامة للكهرباء: الدولة الليبية هي من تتحمّل مسؤولية انقطاع الكهرباء لا الشركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التحكم الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء، عن مغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في محطة الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية، بسبب اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس.

وأوضحت الغرفة، عبر صفحتها على الفيسبوك، عدم تمكّن الشركة من استكمال المشاريع الجديدة في أوباري والخليج وغرب طرابلس، وأن عدم استكمال المشاريع، يأتي بعد ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، الذي أدّى لتسجيل عجز كبير اليوم ألف وثمانمائة ميجاوات.

وأشارت الغرفة في بيانها، أن الظروف التي تمرّ على الشركة، أكبر منها، وأن المسؤولية تقع على الدولة الليبية، وليس على الشركة العامة للكهرباء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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