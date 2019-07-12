البلدي سوق الجمعة يطالب بإقالة كامل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

أكد المجلس البلدي سوق الجمعة، أن أزمة انقطاع الكهرباء وازدياد ساعات قطعها عن البلدية، تتم بطريقة متعمدة، من الشركة العامة للكهرباء، رُغمًا عن مخاطبة المجلس للشركة بالخصوص، حول رفع الظلم عنها في قطع الكهرباء.

وطالب المجلس في بيان له، بإقالة كامل مجلس إدارة الشركة وإحالته للتحقيق في أموال الشعب، التي صرفتها الشركة خلال الأعوام الماضية، دون أن تسفر عن أي تحسّن ملموس، بل تدهور مستمر.

وأشار المجلس في سياق حديثه، أن الشركة العامة للكهرباء، تحاول أن تلقي بالكرة في ملعب الآخرين، متعذرة بالوضع الأمني وبنقص التمويل، وهي أعذار لا يقبلها مواطنو بلدية سوق الجمعة.

واستغرب المجلس البلدي سوق الجمعة، عدم خروج المجلس الرئاسي في الإعلام لتوضيح ما يجري، ولم يفعل أي شيء يُعجّل بالحلول في أزمة انقطاع الكهرباء.

وأضاف المجلس في بيانه، بأنه حذّر سابقًا من اختبار صبير أهالي سوق الجمعة، حول الأزمة، ولم يؤخد تحذيرنا في الاعتبار، مما دفع بشباب البلدية للخروج والتعبير عن غضبهم عبر الاحتجاج السلمي، وقاموا بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

ودعا البيان، المجلس الرئاسي للاستجابة لمطالبة المواطنين، وأن تكون عملية تصحيحية منه، مشيرا إلى أن الخطوة التصحيحية، كان يجب أن تحدث، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، الذي كشف كل شيء.

كما دعا المجلس البلدي سوق الجمعة، كافة مجالس البلديات الأخرى المتضررة، من التمييز المستمر، ضدها في قطع الكهرباء، وأن تنضم إليه ليكون الصوت مُوحّدا.

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