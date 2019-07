دفاع النواب تكشف لـ” المتوسط” خفايا زيارة السراج لتركيا والموقف الدولي منها

خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي التكبالي، زيارة رئيس الوزراء بحكومة الوفاق لتركيا، مشيرا إلى أن السراج شعر بقرب نهايته، فسعى لطلب النجدة من كل الدول التي عملت على تسليطه على الليبيين”.

وتابع التكبالي، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، الأربعاء، من سوء حظ السراج انه طلب العون من رجل في النزع الأخير يعاني الأمرين كي يبقى في السلطة ويواجه موجة من الاتهامات بالفساد والتزوير والتسلط والتصرف الأحمق أدى إلى إفلاس مدينة اسطنبول، وخلخلة اقتصاد الدولة التركية.”

وزاد التكبالي، ” ورغم أن طبع آردوغان المتهور قد يدفعه إلى الترحيب بطلب السراج المتخاذل، إلا أن سوء علاقته بأمريكا، والمملكة السعودية ودول الخليج، والحليف الأكبر للجيش العربي الليبي الذي يرى في ليبيا مؤثرا قويا في أمن مصر سيجعله لا يقدم على التفاعل بقوة مع متطلبات السراج، وسوف يبقى الخيط الرفيع بين إغضاب حلفاء الجيش وضمان عدم تدخلهم المباشر في الدفاع عنه قائما، بعبارة أخرى لن تتغير سياسته حول ليبيا وستنحصر على إمدادات تقنية، وتهديدات عنترية”.

