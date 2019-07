“الرئاسي” يدين تفجير الهواري في بنغازي

المتوسط:

أدان المجلس الرئاسي التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس، بمقبرة الهواري في بنغازي، مؤكدا أنه يتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية.

وقدّم المجلس التعازي لأسر الضحايا الذين قضوا جرّاء الفِعل الإرهابي، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يُفرّق بين مدينة وأخرى في ليبيا.

وفي وقت سابق الخميس، أسفر انفجار سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري عن سقوط أربعة قتلى و26 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء في الفقيد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، إلى جانب عدد كبير من قيادات القوات الخاصة وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.

وقال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن منفذي التفجير رتبوا له بدقه حيث وقع التفجير الأول على بعد 20 متر من القبر الذي سيدفن فيه خليفة المسماري الأمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس للتراجع فوقع التفجيرين الثاني والثالث في المنطقة التي تراجع إليها الناس الأمر الذي خلف 4 قتلى اثنين منهم من الصاعقة واثنين من المدنيين بالإضافة إلى 26 جريح بينهم ابن المتوفى مشددا على نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وجميع ضباط الصاعقة من الحادث.

