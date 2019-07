المتوسط:

أعلنت وزارة المالية والتخطيط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة،

البدء في صرف مرتبات شهري 6 و 7 لكافة الجهات الممولة من خزانة الدولة.

وأشارت وزارة المالية والتخطيط، خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن صرف المرتبات يأتي

اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

