بلدية سوق الجمعة تطالب بإقالة مجلس إدارة العامة للكهرباء لتعمده قطع التيار على المدينة

كشف المجلس البلدي سوق الجمعة، أن الشركة العامة للكهرباء تتعمد خلق أزمة انقطاع الكهرباء وازدياد ساعات قطعها عن البلدية، رُغمًا عن مخاطبة المجلس للشركة بالخصوص، حول رفع الظلم عنها في قطع الكهرباء.

وطالب المجلس في بيان له، بإقالة كامل مجلس إدارة الشركة وإحالته للتحقيق في أموال الشعب، التي صرفتها الشركة خلال الأعوام الماضية، دون أن تسفر عن أي تحسّن ملموس، بل تدهور مستمر.

وأوضح المجلس في سياق حديثه، أن الشركة العامة للكهرباء، تحاول أن تلقي بالكرة في ملعب الآخرين، متعذرة بالوضع الأمني وبنقص التمويل، وهي أعذار لا يقبلها مواطنو بلدية سوق الجمعة، معربا عن استغرابه عدم خروج المجلس الرئاسي في الإعلام لتوضيح ما يجري، ولم يفعل أي شيء يُعجّل بالحلول في أزمة انقطاع الكهرباء.

وذكر المجلس في بيانه، بأنه حذّر سابقًا من اختبار صبر أهالي سوق الجمعة، حول الأزمة، ولم يؤخذ هذا التحذير في الاعتبار، مما دفع بشباب البلدية للخروج والتعبير عن غضبهم عبر الاحتجاج السلمي، وقاموا بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

ودعا البيان، المجلس الرئاسي للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن الخطوة التصحيحية، كان يجب أن تحدث، بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي، الذي كشف كل شيء.

كما دعا المجلس البلدي سوق الجمعة، كافة مجالس البلديات الأخرى المتضررة، من التمييز المستمر، ضدها في قطع الكهرباء، إلى أن تنضم إليه ليكون الصوت مُوحّدا.

