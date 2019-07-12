المتوسط:

أكد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف، مديرية الأمن قد كلفت منتسبى وأعضاء مراكز شرطة السوانى والكريمية ووحدة معلومات السواني وبالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية الأخري والعسكرية بالمنطقة، وذلك بتفعيل وإنشاء التمركزات الأمنية وخاصة منطقة الكريمية ” السوق الاستتمارى، بناء على الخطة الأمنية الصادرة عن المديرية.

كما تدعو مديرية الأمن كافة أهالي وسكان المنطقة وأصحاب المحال التجارية بالتعاون مع رجال الأمن والشرطة والتبليغ عن أي خروقات أمنية, لحفظ الأمن والإستقرار داخل المنطقة.

The post تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية بمنطقتي السواني والكريمية appeared first on صحيفة المتوسط.

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