الكشف عن أسماء ضحايا تفجير الهواري في بنغازي

استقبل مركز بنغازي الطبي 26 جريحًا إصاباتهم متفاوتة و3 وفيات، جراء الانفجار الإرهابي الذي استهدف قيادات عسكرية بمراسم تشييع جنازة الآمر السابق لقوات الصاعقة اللواء خليفة المسماري.

وأوضح المركز أن أسماء الوفيات هم: «القذافي البشير الكبير، وحسن فرج سليمان العبيدي، ومحمد عبدالفتاح موسى المهشهش»، بالإضافة إلى وصول جثمان مجهول الهوية.

أما أسماء الجرحى الذين جرى إسعافهم إلى مركز بنغازي الطبي فهم على النحو الآتي:

1. أحمد محمود عبدالرحمن، العمر 32 سنة.

2. أيمن علي آدم، العمر 28 سنة.

3. مهند عبدالرازق محمد، العمر 30 سنة.

4. أحمد عبدالله حبريشة، العمر 45 سنة.

5. فرج حمد الدينالي، العمر 59 سنة.

6. حاتم المبروك أحمد، العمر 37 سنة.

7. حامد إبراهيم حامد، العمر 25 سنة.

8. عدنان عطية المنصوري، العمر 42 سنة.

9. عبد الله حامد المشري، العمر 29 سنة.

10. أحمد محمد علي العمامي، العمر 26 سنة.

11. علي خليل المسماري، العمر 40 سنة.

12. سالم السعيطي.

13. علي محمد بن غربية، العمر 60 سنة.

14. عبدالله بلقاسم علي المسماري.

15. خالد موسى الترهوني، العمر 23 سنة.

16. علي فرج عبدالكريم، العمر 40 سنة.

17. أحمد مفتاح السعيطي، العمر 40 سنة.

18. سالم الشريف الكبير، العمر 26 سنة.

19. مهند رقرق العقوري، العمر 28 سنة.

20. فرجاني حامد العريبي، العمر 24 سنة.

21. علي آدم فركاش.

22. فرجاني محمد الفرجاني.

23. مرعي إبراهيم.

24. حلمي فرج عبدالكريم.

25. محمد الكاديكي.

26. خالد بن عيسى.

