المتوسط:

استنكر المجلس البلدي صبراتة وأهالي المدينة، التفجير الإرهابي الذي وقع بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي، يوم أمس، مؤكدين أن هذه الأفعال الإرهابية تُموّلها حكومات أجنبية.

وأفاد المجلس البلدي في بيان لهُ حول الحادثة الإرهابية، أن ما حدث في بنغازي، لن يُثني القيادة العامة والقوات المسلحة الليبية، عن مكافحة الإرهاب وتطهير ليبيا من دواعش المال العام ودُعاة الإرهاب.

وختاما، جدد المجلس دعمه للجيش الوطني، وتحركاته لأجل بسط سيطرته على كامل التراب الليبي، وعودة الاستقرار والأمن في كافة أرجاء البلاد.

The post “بلدي صبراته” يتهم حكومات أجنبية بشن عمليات إرهابية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية