“صحة المؤقتة” تختتم ورشة حول جودة الرعاية الصحية بالبلاد

اختتمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بمقر مركز التدريب بديوان وزارة الصحة بالبيضاء فعاليات ورشه العمل التدريبية تحت شعار( جودة الرعاية الصحية الاولية ) والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية بوزارة الصحة المهندس نوري الورفلي ومدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي ،والتي استهدفت مدراء مكاتب الرعاية الصحية الاولية و مدراء المراكز الصحية والعيادات المجمعة و المختصين والمهتمين بالرعاية الصحية الأولية.

و قال وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية في كلمته خلال اختتام فعاليات الدورة التدريبية ، إن وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تؤكد دعمها الكامل لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والتنمية الإدارية والمكانية من خلال الدورات التدريبية وتعزيز منظومة العمل المشترك مؤكدا على أهمية الأخذ بكل السبل لتطوير الرعاية الصحية وتقريب الخدمه للمواطن وخاصة بالمناطق البعيده عن مراكز المدن .

وأكد الورفلي: “أنه نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد علي مدي الأعوام الماضية بات لزاما علينا تنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع المدن ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفق استراتيجية وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب باعلان عام 2019 عامآ للرعاية الصحية الاولية وذلك في إطار خطط واستراتيجيات وأهداف محددة”.

