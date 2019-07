“داخلية وعمل الوفاق” تناقشان تنظيم تواجد العمالة الأجنبية في السوق الليبي

المتوسط:

التقي وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، المهدي الأمين مع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الخميس بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن اللقاء بحث تحديد ضوابط دخول العمالة الأجنبية وتنظيم تواجدها في ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووضع آلية مناسبة لها بما يتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية المعدة لهذا الغرض.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تواجد العمالة المصرية والنيجيرية في تغطية العجز الحاصل في سوق العمل الليبي وفق الاحتياجات المحددة من قبل وزارة العمل والتأهيل.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية عليا بين الوزارتين وبمشاركة الجهات ذات العلاقة لتنظيم وتواجد العمالة الأجنبية في ليبيا.

