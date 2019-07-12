المجلس الرئاسي يدين تفجير مقبرة الهواري

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بــ”أقسى العبارات التفجير الذي وقع الخميس بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي”.

وقال المجلس في بيان له مساء الخميس، أن “الإرهاب لا يفرق بين منطقة وأخرى أو بين الهويات والصفات”، بحسب تعبيره.

وتابع المجلس في أنه “حذر فور الاعتداء على طرابلس من أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية” بحسب نص البيان.

وأضاف بيان المجلس: “وقلنا في حينه أن الحرب غير المبررة والمفروضة على الليبيين ستوفر المناخ الملائم والأرضية المناسبة لعودة الإرهاب بعد أن قضينا عليه في سرت وغيرها من المدن”، على حدّ تعبيره.

مقدمًا التعازي لأسر الضحايا الذي لقوا مصرعهم جراء التفجير ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

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