مشروع تحلية المياه في سرت على أجندة هيئة الموارد المائية

قام وفد فني من مسؤولي الهيئة العامة للموارد المائية، برئاسة الدكتور أحمد القلاي رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للتحلية، بمعاينة أحد مواقع تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بسرت بطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف متر مكعب يوميًا، حيث زارت اللجنة، موقع الزعفران المقرر إنشاء المحطة به على مساحة 29هكتارًا، وعاينت اللجنة الموقع بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله، ومدير مكتب التخطيط سرت المهندس عمار العباني، ومدير عام محطة الخليج البخارية حبيب أبوقرين ورئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت فتحي قرقوم.

