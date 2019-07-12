تم امس الخميس شحن ونقل مساعدات إنسانية لليبيين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت منطقة غات المساعدات نقلت على متن طائرة عسكرية خاصة انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك باتجاه القاعدة الجوية للإنتشار بجانت، وتتمثل هذه المساعدات وفق الخبر في مواد غذائية و صيدلانية و ملابس ومياه معدنية تم تقديمها من طرف عدد من الجمعيات الوطنية على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
الكهرباء: كل الفرق الأجنبية المشرفة على الصيانات غادرت
تم النشر منذُ دقيقتين
جريدة لندنية: حكومة “الوفاق” تلوّح بالعنف لإجبار كبرى قبائل ليبيا على الحياد
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / جريدة العرب اللندنية
لقاءات توحيد البرلمان هل ستنجح؟
تم النشر منذُ 6 دقائق
بوخمادة: الانفجارات في المقبرة حدثت خلفي تماماً
تم النشر منذُ 9 دقائق
أضف تعليقـك