تم امس الخميس شحن ونقل مساعدات إنسانية لليبيين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية والفيضانات التي ضربت منطقة غات المساعدات نقلت على متن طائرة عسكرية خاصة انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك باتجاه القاعدة الجوية للإنتشار بجانت، وتتمثل هذه المساعدات وفق الخبر في مواد غذائية و صيدلانية و ملابس ومياه معدنية تم تقديمها من طرف عدد من الجمعيات الوطنية على غرار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

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