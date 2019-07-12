منظمة حقوقية تدين تفجير مقبرة الهواري ببنغازي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء التفجير الانتحاري الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف المشيعين بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي، أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، والذي أوقع أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذه العملية الإرهابية والتي استهدفت المشيعين والمعزيين، تعتبر دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب ومن الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والاستقرار والسلم الوطني والاجتماعي في ليبيا، مؤكدة على أن خطر الإرهاب والتطرف لإزال يفتك بليبيا ويقتل وينكل بأبنائها على يد الإرهابيين.

كما جددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشأ بها هذه التنظيمات الارهابية ويترعرع وينشط فيها، خطر الإرهاب والتطرف، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها.

وشددت اللجنة، على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسما مشترك بين أبناء البلد الواحد، وأن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود والإمكانيات، داعية جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي الاجتماعية والسياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والقوي الوطنية والسياسية والقوي العسكرية، بضرورة توحيد وتكاثف الجهود والمساعي الوطنية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف من أجل القضاء عليه، وذلك لما يشكله من خطر على جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا.

همسة يونس- بوابة أفريقيا الإخبارية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء التفجير الانتحاري الارهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف المشيعين بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي، أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري، والذي أوقع أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذه العملية الإرهابية والتي استهدفت المشيعين والمعزيين، تعتبر دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب ومن الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والاستقرار والسلم الوطني والاجتماعي في ليبيا، مؤكدة على أن خطر الإرهاب والتطرف لإزال يفتك بليبيا ويقتل وينكل بأبنائها على يد الإرهابيين.

كما جددت اللجنة، تأكيدها على أن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تسهم في انتعاش الإرهاب من جديد، وهي البيئة التي تنشأ بها هذه التنظيمات الارهابية ويترعرع وينشط فيها، خطر الإرهاب والتطرف، وتستثمرها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها وتوسع مناطق سيطرتها وتصاعد جرائمها.

وشددت اللجنة، على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسما مشترك بين أبناء البلد الواحد، وأن اجتثاثه يتطلب توحيد الجهود والإمكانيات، داعية جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي الاجتماعية والسياسية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والقوي الوطنية والسياسية والقوي العسكرية، بضرورة توحيد وتكاثف الجهود والمساعي الوطنية في مواجهة خطر الإرهاب والتطرف من أجل القضاء عليه، وذلك لما يشكله من خطر على جميع الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا.

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